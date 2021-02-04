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Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты в Москве к маю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений... Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов, к которым москвичи уже тоже привыкли", - добавил он.

Вместе с тем, по его словам, если строить планы на лето, то они будут зависеть не только от ситуации в России, но и от ситуации в других странах.

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"Я думаю, в России все будет более-менее нормально к лету, а как будет в других странах, - я не знаю, потому что у нас же сегодня россияне планируют свои отпуска не только в границах нашей страны, но планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация значительно будет лучше", - сказал Собянин.

Ранее в четверг он сообщил, что пока рано отменять запрет на массовые мероприятия в городе, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.

Вакцинация

По словам мэра, на вакцинацию от COVID-19 записалось около полумиллиона москвичей, 400 тысяч из них уже получили первую прививку. Он отметил, что около 40% людей, которые прививаются, - это люди старшего поколения.

По словам Собянина, сейчас нет задачи мобилизовать все население на вакцинацию, так как большинство граждан перенесли эту болезнь в легкой форме. У них появился популяционный иммунитет, который дает эпидемиологическую стабильность.

Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус

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