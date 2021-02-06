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В Москве пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве мошенники под видом сотрудников полиции обманным путем вынудили 84-летнюю женщину отдать им все свои сбережения, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Пострадавшая обратилась в дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сказал, что полиция "ведет" банду мошенников, которые попытаются списать все имеющиеся на ее банковской карте сбережения.

Лжеполицейский попросил пенсионерку следовать всем инструкциям преступников, так как это, по его словам, необходимо для успеха операции по задержанию банды.

Женщина согласилась помочь и при поступившем звонке злоумышленников последовала их инструкциям, сбросив с балкона квартиры на Волгоградском проспекте все свои деньги. В итоге, говорится в сообщении управления, сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Задержаны трое подозреваемых - мужчины в возрасте от 22 до 31 года. С них взяли подписку о невыезде.

Удалось ли вернуть потерпевшей полмиллиона рублей, в полиции не уточнили.

Москва МВД России

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