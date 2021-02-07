Три человека погибли от отравления газом в Подмосковье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Щелково, отравившись газом, сообщили в Мособлпрокуратуре в воскресенье.

Как рассказала ее представитель Наталия Григорьева, по предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочая погибли члены одной семьи - муж, жена и их четырехлетний сын. Пятнадцатилетняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, сказала она.

По данному факту начата прокурорская проверка.

Григорьева отметила, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.