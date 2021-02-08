Власти столицы оценили число москвичей на "удаленке" в 1 млн человек

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На удаленном режиме работы остается около 1 млн москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы (...) сейчас эта цифра (находящихся на удаленном режиме работы - ИФ) не превышает 1 млн человек", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, власти видят "как увеличение трафика, так и увеличение людей, которые выходят в привычный формат работы".

По словам Ефимова, исходя из данных трафика транспорта Москвы, "мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы". Он отметил, что в период жестких ограничений, введенных из-за коронавируса, до 3,5 млн человек работали дистанционно, во время осенних ограничений на дистанционной работе находилось порядка 1,5 -1,8 млн человек.