Выручка московских баров после отмены ограничений взлетела на треть

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - После отмены запрета на работу по ночам общепит Москвы увеличил выручку и средний чек, сообщил каналу "Россия-24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ограничения были отменены с 27 января.

"Мы увидели рост выручки в пятничные, выходные дни, наиболее традиционные дни, когда посетители задерживаются в таких заведениях. Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10%, в барах выручка выросла почти на треть", - сказал чиновник.

Он добавил, что та же динамика наблюдалась и во вторые выходные после отмены ограничений. Средний чек вырос на 5-7%.

Ефимов также сообщил, что в январе выручка торговли выросла на 20% по сравнению с январем 2020 года. Больше всего выручка выросла в непродовольственной торговле - на 36%.

"Часть спроса, ориентированных на внешний рынок, переориентировался на внутренний, и этот объем полностью компенсирует отсутствие иностранных туристов в городе", - подчеркнул заммэра.

С 27 января в Москве общепиту, клубам, караоке-барам, дискотекам, боулинг-клубам, картинг-центрам разрешили снова работать по ночам. Также им разрешили проводить различные мероприятия. Раньше эти заведения были закрыты с 23:00 до 6 утра, чтобы предотвратить распространение COVID-19.