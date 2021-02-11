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Потяева запросила МВД в связи с жалобами на условия в Сахарово

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству МВД и спецприемника в Сахарове в связи с сообщениями, что там ухудшились условия содержания административно арестованных. Она уточнила "Интерфаксу", что ждет ответов.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов передал "Эху Москвы" через журналистку Елену Нестерову, что ему и его сокамерникам уже несколько дней запрещают прогулки. Их перевели в двухместные камеры с огромными батареями, которые днем включены на полную мощность, так что температура поднимается выше 30 градусов, а ночью батареи выключают. Всех арестованных обыскивают, ставят лицом к стене, кладут в пол, заламывают руки. Двое арестованных объявили голодовку.

Смирнова арестовали на 25 суток из-за ретвита шутки, в которой упоминалась дата проведения несогласованной акции. Следствие и суд расценило ретвит как призыв к участию в протестах. В апелляционной инстанции ему срок ареста сократили до 15 суток.

В спецприемник, оборудованный в центре временного содержания иностранцев, размещают административно арестованных после несогласованных акций в поддержку Алексея Навального.

Протесты в Москве

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Сахарово МВД Москва Сергей Смиронов Медиазона

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