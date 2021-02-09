Стоимость жилья в Новой Москве за год выросла на треть

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Жилье в Новой Москве подорожало за год на 30%, сообщил во вторник глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

С начала 2021 года в Новой Москве введено в эксплуатацию порядка 400 тыс. кв.м жилья, и такие высокие темпы планируется сохранить на протяжении всего года, сказал Жидкин на конференции "Коммерсанта".

По его словам, объем ввода жилья в ТиНАО по прогнозам превысит показатели прошлого года на 15-20% и составит около 2 млн кв.м.

Жидкин добавил, что строительство жилья сопровождается активным развитием инфраструктуры - строятся школы, детсады, поликлиники и другие социальные объекты, а также новые дороги и линии метро. По его словам, это позволяет сформировать качественную и комфортную городскую среду, но одновременно приводит к росту стоимости жилья.

По итогам прошлого года в Новой Москве было введено эксплуатацию около 1,8 млн кв.м, а всего с момента вхождения новых округов в столицу там было сдано 15,78 млн кв.м жилья.