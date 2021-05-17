Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Минстрой увеличит нормативную стоимость жилья в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минстрой России подготовил приказ об утверждении нового норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей", - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также приказом планируется утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на третий квартал 2021 года.

Напомним, что в первом полугодии 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по России составлял 49 173 рубля.

Норматив Минстроя используется для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Минстрой РФ

Новости по теме

Новости

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Пандемия коронавируса

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');