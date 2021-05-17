Минстрой увеличит нормативную стоимость жилья в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минстрой России подготовил приказ об утверждении нового норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей", - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также приказом планируется утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на третий квартал 2021 года.

Напомним, что в первом полугодии 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра жилого помещения по России составлял 49 173 рубля.

Норматив Минстроя используется для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.