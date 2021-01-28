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ЦБ отметил рост доли ипотеки с низким первоначальным взносом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Банке Россию отмечают рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, но пока этот показатель не превышает исторический максимум, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Видим при этом, что, особенно на первичном рынке, возросла несколько доля кредитов с низким первоначальным взносом, но пока это не настолько существенно, не превышает исторические значения, - сказала она на конференции Ассоциации банков России "Разморозка финансового сектора после пандемии: регулирование и точки роста". - Тем не менее, мы тщательно будем следить за ситуацией на рынке, за динамикой роста цен на рынке недвижимости с тем, чтобы и сохранялась финансовая доступность, и с тем, чтобы не возникали "пузыри" на рынке".

По словам Даниловой, пока стандарты розничного кредитования "достаточно хорошие".

"Если говорить про ипотеку, то здесь даже можно отметить снижение доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки выше 80%. Отчасти за счет того, что банки все-таки стараются более тщательно подходить к оценке доходов заемщиков по ипотеке", - подчеркнула директор департамента.

После начала пандемии, в середине апреля 2020 года начала работать программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых (действует до 1 июля 2021 года). Это программа способствовала росту спроса на жилье, что разогнало цены на недвижимость в некоторых регионах России.

Банк России Елизавета Данилова АБР коронавирус

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