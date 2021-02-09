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Оппозиция анонсировала новую акцию в поддержку Навального в Москве

Оппозиция анонсировала новую акцию в поддержку Навального в Москве
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Внесистемная оппозиция планирует провести в воскресенье, 14 февраля, в Москве акцию в поддержку Алексея Навального в новом формате, сообщил руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Это будет совсем другой формат", - сказал Волков в эфире "МБХ медиа" во вторник.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Леонид Волков Алексей Навальный Москва

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