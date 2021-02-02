Суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима

Алексей Навальный в Мосгорсуде Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом, "день в день".

Защита Навального будет добиваться его освобождения. "Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда (в отношении Навального по делу "Ив Роше" - ИФ)", - сказала "Интерфаксу" адвокат Навального Ольга Михайлова.

Доводы сторон

В ходе заседания во вторник представитель управления ФСИН по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет. Он заявил, что оппозиционер семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений.

Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова возражали доводам представления УФСИН. Кобзев отдельно отметил, что его доверитель не пытался скрываться, а инспекция не пыталась выяснить у близких Навального, где он находится. Адвокат подчеркнул, что Навальный не может являться лицом, скрывающимся от контроля, поскольку о своем местонахождении он их уведомил.

О невозможности ни при каких условиях назначить Навальному наказание в виде реального срока также говорила Михайлова. Она напомнила о решении Европейского суда по права человека (ЕСПЧ), согласно которому, приговор по "делу Ив Роше" нарушил право на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в РФ, однако Навальному была выплачена только компенсация.

Сам Навальный в суде потребовал своего освобождения и заявил о намерении продолжить политическую борьбу.

Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов: в зал пустили представителей Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии и других европейских дипмиссий. Сотрудники посольства США не получили разрешения на удаленное наблюдение за ходом процесса.

В районе здания Мосгорсуда были усилены меры безопасности, проводились задержания. К половине второго сообщалось уже о более чем 200 задержанных. Позднее стало известно, что среди них были и журналисты, но их вскоре отпустили.

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения и реабилитации в Берлине и сразу был задержан. На следующий день Химкинский городской суд на выездном заседании в отделении полиции отправил Навального под арест до 15 февраля.