Суд назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом, "день в день".
Защита Навального будет добиваться его освобождения. "Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда (в отношении Навального по делу "Ив Роше" - ИФ)", - сказала "Интерфаксу" адвокат Навального Ольга Михайлова.
Доводы сторон
В ходе заседания во вторник представитель управления ФСИН по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет. Он заявил, что оппозиционер семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений.
Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова возражали доводам представления УФСИН. Кобзев отдельно отметил, что его доверитель не пытался скрываться, а инспекция не пыталась выяснить у близких Навального, где он находится. Адвокат подчеркнул, что Навальный не может являться лицом, скрывающимся от контроля, поскольку о своем местонахождении он их уведомил.
О невозможности ни при каких условиях назначить Навальному наказание в виде реального срока также говорила Михайлова. Она напомнила о решении Европейского суда по права человека (ЕСПЧ), согласно которому, приговор по "делу Ив Роше" нарушил право на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в РФ, однако Навальному была выплачена только компенсация.
Сам Навальный в суде потребовал своего освобождения и заявил о намерении продолжить политическую борьбу.
Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов: в зал пустили представителей Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии и других европейских дипмиссий. Сотрудники посольства США не получили разрешения на удаленное наблюдение за ходом процесса.
В районе здания Мосгорсуда были усилены меры безопасности, проводились задержания. К половине второго сообщалось уже о более чем 200 задержанных. Позднее стало известно, что среди них были и журналисты, но их вскоре отпустили.
Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения и реабилитации в Берлине и сразу был задержан. На следующий день Химкинский городской суд на выездном заседании в отделении полиции отправил Навального под арест до 15 февраля.
Дело "Ив Роше"
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").
Алексея Навального тогда приговорили к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.