Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, упавший во вторник вечером на рельсы на станции "Октябрьское поле" московского метро, погиб, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 17:35 мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро "Октябрьское поле". Спасти его не удалось", - сказал собеседник агентства.

По его информации, для извлечения погибшего отключалось напряжение контактного рельса, примерно на 15 минут было прервано движение поездов на "фиолетовой" линии от станции "Спартак" до станции "Беговая".

По данным пресс-службы метро, в 17:55 движение на Таганско-Краснопресненской линии после инцидента с пассажиром было восстановлено.