Пассажир упал под поезд на станции метро "Октябрьское поле"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 17:35 пассажир по неизвестным причинам упал под прибывающий поезд. Для его извлечения снято напряжение контактного рельса на станции метро "Октябрьское поле", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, данных о состоянии пассажира не поступало.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт инцидента, уточнив, что прервано движение от станции "Спартак" до станции "Беговая". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.