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В Москве задержали нескольких организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Несколько организаторов и членов московской ячейки организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) задержаны в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). "Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией", - сказала Иванова в среду журналистам.

Она отметила, что установлены и задержаны несколько организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время "группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на севере Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации".

Конспиративные сборы проходили в квартире дома на улице Дыбенко. Там последователи, в частности, изучали религиозную литературу и сведения в других источниках, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", сказала Иванова. Кроме этого, организаторы проводили и онлайн-собрания по видеосвязи.

"Следователями столичного Главного управления совместно с МВД, УФСБ, при поддержке Росгвардии в Москве проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации", - сказала Иванова.

В конце ноября прошлого года Иванова сообщала о возбуждении аналогичного уголовного дела против "иеговистов", организовавших работу местного религиозного подразделения в квартире дома на Челюскинской улице (северо-восток Москвы).

Статья ст. 282.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. За прошедшее время правоохранительные органы пресекли работу десятков филиалов движения практически во всех регионах страны. Против "иеговистов" возбуждались уголовные дела.

СКР Свидетели Иеговы

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