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Суд в Москве не стал арестовывать четырех задержанных иеговистов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг не стал арестовывать четверых задержанных сторонников движения "Свидетелей Иеговы" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена - ИФ).

Суд не стал удовлетворять ходатайство следователя об заключении под стражу Сергея Шаталова. Как заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая, иеговиста отправили под домашний арест на срок до 23 января.

Она также отметила, что "в отношении Чайковского Ивана Степановича, Комарова Виталия Викторовича и Чернышёва Юрия Евгеньевича суд продлил срок задержания до 27 ноября".

Всем четверым предъявлено обвинение по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Ранее в Управлении СК по Москве сообщили о задержании ряда лидеров "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России".

По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, знающая о вступившем в законную силу решении ВС РФ, открыла на северо-востоке Москвы подразделение вышеупомянутой организации, сообщила ранее представитель столичного СКР Юлия Иванова.

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на улице Челюскинской, рассказала она журналистам. Там адепты изучали религиозную литературу и другие источники информации, пропагандирующие учение "Свидетелей Иеговы", и "осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", добавила Иванова.

Также, по ее словам, установлено, что участники подразделения вербовали москвичей и жителей других регионов в "Свидетели Иеговы".

По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), задержанные не признают своей вины.

Свидетели Иеговы Москва Пресненский суд Лела Кокая

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