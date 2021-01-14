Основному акционеру "Югры" Хотину смягчили домашний арест

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 18 марта домашний арест основному акционеру банка "Югра" Алексею Хотину, но смягчил его условия, сообщили в пресс-службе суда. Хотину вменяют хищения. Также домашний рест продлили бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву.

Обоим теперь разрешены "двухчасовые ежедневные прогулки в окрестностях соответствующих жилых домов по адресам их содержания под домашним арестом, за исключением случаев ограничений на прогулки граждан, вводимыми органами власти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции".

В октябре прошлого года Мосгорсуд изменил Хотину меру пресечения на запрет определенных действия. В середине ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение и вернул бизнесмена под домашний арест.

Хотину был задержан в апреле 2019 года по обвинению в крупной растрате денег "Югры". Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем "Коммерсантъ" сообщил, что оценка следствием ущерба по делу увеличилась до более чем 20 млрд рублей.