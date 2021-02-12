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Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке

Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке
Памятник Феликсу Дзержинскому в парке "Музеон"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества 16 февраля обсудит с экспертами, нужен ли какой-то памятник на Лубянской площади, сообщил глава комиссии, зампред столичной ОП Алексей Венедиктов.

В эфире "Эхо Москвы" он сообщил, что комиссия рассмотрит, нужна ли "вертикаль, доминанта на площади". "Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение в мэрию", - сказал Венедиктов.

В заседании комиссии ОП примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

По мнению зампреда ОП Москвы, несмотря на то, что вопрос об установке памятников является прерогативой мэрии, без москвичей он решен быть не может, так как речь идет о самом центре города. Он предположил, что на эту тему свои предложения могут направить все 123 столичных муниципальных совета. Кроме того, такое решение могло бы приниматься в форме электронного голосования или через сайт "Активный гражданин", хотя последний, по его словам, менее защищён.

Ранее писатель и лидер партии "За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и другие пописали обращение к мэрии, в котором предложили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Москва Лубянская площадь

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