Венедиктов призвал провести голосование по поводу памятника на Лубянке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Решение о личности, которую можно увековечить установкой памятника на Лубянской площади в столице, должны принимать москвичи, заявил на заседании комиссии Общественной палаты Москвы во вторник заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов.

"Мы предлагаем портал "Активный гражданин" как механизм решения судьбы Лубянской площади. Это очень важный и чувствительный вопрос, необходимо учитывать мнение горожан", - сказал Венедиктов.

Он отметил, что для голосования на портале необходимо сформировать шорт-лист персон, чьи образы могут быть использованы. "Сюда необходимо включить широкий спектр фигур - и Феликсу Дзержинскому, и государю Ивану III, и князю Александру Невскому, и, например, предложенному здесь Юрию Андропову, и другим историческим деятелям", - отметил Венедиктов.

Он подчеркнул, что опрос на "Активном гражданине" не потребует принятия новых нормативных актов, в то время как проведение общегородского референдума сложно технически и законодательно.

Вопрос об использовании территории в центре Лубянской площади обсуждается уже много лет. В частности, коммунисты неоднократно призывали вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. На днях подобное обращение к мэрии подписали лидер партии "За правду" Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и ряд других общественных деятелей.

Позднее около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить на Лубянке памятник князю Ивану III.

Памятник Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году после провала августовского путча. Монумент, созданный по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова, перенесли в парк "Музеон".

В 2016 году общественные организации "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом) и "Архнадзор" поддержали инициативу главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова восстановить на Лубянской площади исторический фонтан, однако технологически это оказалось невозможно.

Позднее на площади проводились работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица". Сообщалось также, что пространство в центре площади будет интегрировано в пешеходную зону от Политехнического музея до парка "Зарядье".