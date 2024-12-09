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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:09

Суд не поддержал "Яндекс" в споре с налоговиками по учету расходов на покупку "Корстона"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Девятый апелляционный арбитражный суд встал на сторону Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7 в споре с "Яндексом" по вопросу о том, как учитывать расходы компании на приобретение гостиницы "Корстон", вместо которой теперь возводится будущая штаб-квартира "Яндекса".

В РоссииУчет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНСЧитать подробнее

По данным картотеки суда, решение Арбитражного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба компании отклонена.

"Яндекс", подав в марте заявление в Арбитражный суд Москвы, в сентябре 2024 года не смог убедить суд в правомерности снижения им налога на прибыль за счет учета части расходов на приобретение гостиницы, которая располагалась на месте будущего офиса и была снесена. Спор возник вследствие уточненной налоговой декларации по налогу за прибыль за 2021 год, в которой "Яндекс" уменьшил сумму налога на 1,67 млрд рублей, увеличив сумму расходов на 8,36 млрд рублей. Общая сумма к уплате и размер расходов в материалах дела не назывались.

Основанием для уменьшения суммы налога к уплате послужил учет "Яндексом" в составе внереализационных расходов остаточной (недоамортизированной) стоимости ликвидированных зданий и сооружений гостиничного комплекса "Корстон". Компания руководствовалась подпунктом 8 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса, который позволяет бизнесу включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации.

Однако налоговая инспекция с таким подходом не согласилась. По ее мнению, руководствоваться нужно действительным экономическим смыслом операции. Поскольку эти затраты были произведены в целях строительства нового офисного здания "Яндекса", то и включаться они должны в его первоначальную стоимость, а списываться через амортизацию.

"Яндекс", чей главный офис сейчас расположен в арендованном бизнес-центре в Хамовниках (в свое время компания на фоне быстрого роста своего бизнеса договорилась о выкупе всех площадей этого БЦ, но сделка сорвалась), несколько лет назад принял решение купить землю под строительство "с нуля" новой штаб-квартиры. В конце 2018 года компания закрыла сделку по покупке за $145 млн участка на месте гостиницы, построенной в 1970-е годы возле Дворца пионеров на Воробьевых горах (изначально носила название "Орленок", в 2002 году переименована в "Корстон"). Общий бюджет стройки без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн, согласно информации на сайте проекта, в 2024 году он должен быть завершен.

Арбитражный суд Москвы Орленок ФНС Яндекс Корстон Москва
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