Что произошло за день: вторник, 16 февраля

Грозящий Навальному штраф, выводы экспертов ВОЗ по итогам поездки в Ухань и рекордный курс биткойна

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прокурор попросила суд оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете. Она также заявила об оскорблениях в адрес ветерана Игната Артеменко, суда и прокурора и попросила передать материалы в СК, судья определит судьбу ходатайства позднее. С последним словом Навальный выступит 20 февраля, в этот же день Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение заменить ему условный срок на реальный.

- Прирост случаев COVID-19 в РФ опустился к уровню десятых чисел октября. Зарегистрированы 13 233 новых пациента.

- Эксперты ВОЗ по итогам поездки в Ухань остановились на четырех версиях происхождения коронавируса. Наиболее вероятна, по их мнению, передача вируса от животного человеку через промежуточного хозяина, наименее реалистична - утечка из лаборатории.

- Посольство России в ЦАР не подтвердило сообщения об убийстве россиян. Ранее издание Corbeau News Centrafrique сообщило со ссылкой на "Коалицию патриотов за перемены", что несколько наемников из России были убиты, а еще один - взят в плен.

- Биткойн превысил отметку в $50 тыс. После обновления рекорда курс скорректировался вниз.

- "Норникель" дал понять, что признал взыскание с него 146 млрд руб. В отчете за 2020 год говорится, что обжалование решения в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске не отвечает интересам группы.

- Венедиктов предложил провести голосование по вопросу установки памятника на Лубянке. В ходе дискуссии в Общественной палате он отметил необходимость включить в список на выбор Дзержинского, Андропова, Ивана III, Александра Невского и других деятелей. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников счел правильной идею организовать референдум.

- Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 марта.

- Госдума приняла закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников до 16 лет. Решение принято на фоне скандалов, когда контролеры выгоняли на мороз детей, у которых не было денег на проезд.