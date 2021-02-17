За сутки в Москве выпало до 3 см снега

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Прирост свежевыпавшего снега в Москве за прошедшие сутки составил до 3 см, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в среду.

"Сегодня днем в столице - вновь небольшой снег, его прирост составит один сантиметр", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в 13:00 17 февраля городские службы начнут подметать проезжую часть и тротуары в столице с помощью специальных машин с последующей обработкой антигололедными реагентами. Власти города просят в очередной раз автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальной техники.

По данным на 12:00, загруженность московских дорог достигала шести баллов по 10-балльной системе. Сайт "Яндекс. Пробки" информирует, что к 18:00 пробки достигнут девяти баллов.

Ранее сообщалось, что загруженность дорог в Москве третий раз с начала года достигла 10 баллов.

По информации синоптиков, высота снежного покрова в городе после нескольких рекордных снегопадов колеблется 58 до 75 см.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков 15 февраля заявил журналистам, что уборка города от снега завершится в течение четырех дней.

По его оценке, в работах по ликвидации последствий снегопада задействованы 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, в том числе 80 тыс. дворников, и 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.