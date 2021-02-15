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В мэрии намерены очистить Москву от снега в ближайшие четыре дня

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В столице за несколько дней выпало 35 см снега, в некоторых районах - больше, на уборку города понадобится еще четыре дня, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега", - сказал Бирюков.

Всего, по его оценке, в работах по уборке города задействованы 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, в том числе 80 тыс. дворников, и 15 тыс. единиц техники.

"С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов", - добавил он.

Накануне, 14 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, рекорд метеонаблюдений оказался не побит.

"Ситуация такова, что одного сантиметра до рекорда не дотянули. До сегодняшнего дня максимальная высота снежного покрова на нашей реперной станции была 60 см, сегодня утром она составила 59 см, рекорд не побит, но снежный покров оказался на втором месте за всю историю метеонаблюдений (с 1879 года - ИФ)", - заявил он в воскресенье.

Петр Бирюков Москва

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