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Москва встала в 10-балльных пробках

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Загруженность дорог в Москве в третий раз с начала года достигла 10 баллов, сообщает во вторник департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение в городе осложнилось до десяти баллов", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в столице продолжается снегопад, местами отмечена гололедица.

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В департаменте попросили москвичей отложить поездки на личном автотранспорте до периода после 21:00.

Количество мелких аварий из-за погодных условий на дорогах выросло. При этом городской общественный транспорт работает штатно.

В ведомстве сообщили, что машина такси наехала на пешехода на 5-й Кожуховской улице, 15 на пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, на улице Генерала Кузнецова в районе дома 12 водитель сбил на пешеходном переходе ребенка. Никто не пострадал, но правую полосу в сторону Новорязанского шоссе перекрыли.

Первый в 2021 году дорожный затор такой силы фиксировали на дорогах Москвы 21 января. Второй - 12 февраля.

Москва

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