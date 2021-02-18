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В Москве проведут три фазы исследования "Спутника V" на подростках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Три фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях будут проведены в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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"Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет", - сообщил мэр.

Он уточнил, что по результатам исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

Москва

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