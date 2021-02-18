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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
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Привитых от COVID-19 москвичей будут ежемесячно тестировать на антитела

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве начались исследования устойчивости иммунитета у привившихся вакциной "Спутник V", сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

"Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител", - написал он.

Таким образом у них будут отслеживать изменение иммунитета к коронавирусу на протяжении девяти месяцев и даже года после вакцинации.

Мэр считает, что это позволит понять, нужно ли будет людям прививаться снова перед очередным эпидемиологическим осенне-зимним сезоном.

В середине января замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов говорил, что у сотрудников, которые привились "Спутником V" еще летом, в числе первых, сохранялся иммунитет к коронавирусу и через девять месяцев после прививки.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что "Спутник V" будет создавать иммунитет на два года и более. Гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов говорил, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет создавать иммунитет минимум на полгода. Вакцина, разработанная центром имени Чумакова РАН, сможет создать иммунитет минимум на месяц, говорил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус Спутник V

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