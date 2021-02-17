Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи запустил третью фазу клинических исследований вакцины "Спутник Лайт", следует из реестра Минздрава России.

Исследование пройдет на 4 тысячах добровольцев в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Петербурге, Саратове и Смоленске.

Вакцина будет исследоваться на эффективность, иммуногенность и безопасность. Дата окончания исследований - 28 января следующего года, следует из реестра.

Иммунитет от вакцины "Спутник Лайт" будет длиться четыре-пять месяцев, сообщал ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Это в 3-4 раза ниже, чем у "Спутника V" (как ожидается, иммунитет от него может сохраняться в течение двух лет).