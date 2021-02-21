137 поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве продолжится программа реконструкции поликлиник, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

Программа модернизации поликлиник началась в Москве в 2020 году, к работе после капитального ремонта вернулось уже семь объектов здравоохранения.

Как сообщалось, в медучреждения Москвы в ближайшие годы планируют поставить около шести тысяч новых единиц оборудования.