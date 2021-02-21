137 поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве продолжится программа реконструкции поликлиник, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.
"В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
Программа модернизации поликлиник началась в Москве в 2020 году, к работе после капитального ремонта вернулось уже семь объектов здравоохранения.
Как сообщалось, в медучреждения Москвы в ближайшие годы планируют поставить около шести тысяч новых единиц оборудования.