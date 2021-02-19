Собянин отчитался о закупках и цифровизации медицинской техники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы еще в 2019 году решила полностью обновить высокотехнологичное медицинское оборудование в городских больницах и поликлиниках и закупить 6000 аппаратов с 2020 по 2023 годы, сообщил в блоге мэр Сергей Собянин. Из приведенной им схемы следует, что на февраль 2021 года из 6000 приборов было закуплено 4800.

Речь идет об ангиографах, томографах, маммографах, рентгенографических аппаратах и аппаратах УЗИ.

Собянин уточнил, что в головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры – приборы для исследования костной ткани. Для филиалов закупят маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

"Аналоговая техника будет заменена на "цифру" – все томографы и рентген-аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС)", - написал мэр.

Результаты исследований будут автоматически включаться в электронную медкарту пациента, доступ к которой будет у любого специалиста.

В отличие от закупок прошлых лет, тяжелое (крупное) оборудование, УЗИ и эндоскопическую технику города закупает по контрактам жизненного цикла. Производители будут обслуживать свою технику в течение семи-десяти лет. Поскольку время простоя оборудования из-за поломки оплачиваться не будет, производители будут заинтересованы в бесперебойной работы своей техники, считает мэр.

Собянин отметил, что московская система здравоохранения выдержала экстремальную ситуацию с пандемией, в том числе благодаря своевременно закупленному медицинскому оборудованию.