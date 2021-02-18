В Москве начали переносить данные медкарт в электронный формат

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московские поликлиники начали переход на электронные медицинские карты без дублирования их бумажной версии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы начнем эксперимент на базе двух детских поликлиник – в них будут использоваться электронные медицинские карты без дублирования на бумажном носителе. Это позволит отладить все процессы", - цитирует Ракову официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что к апрелю планируется перенести в цифровой формат все необходимые документы из детских поликлиник, а с октября планируется постепенно начать распространять современный формат ведения истории болезни и на другие детские лечебные учреждения Москвы.

По результатам эксперимента будет принято решение о внедрении проекта и во взрослых поликлиниках, сказала заммэра.

При желании пациента или его законного представителя медкарту можно вести и на бумажном носителе.

В соответствии с приказом столичного Департамента здравоохранения все медицинские документы в детских и взрослых поликлиниках теперь формируются в электронном виде в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). В перечень включены сведения о пациенте, протоколы осмотров, выписной эпикриз, назначение консультаций и процедур, листок нетрудоспособности, карта вызова скорой помощи, результаты лабораторных и инструментальных исследований, рецепты, вакцинопрофилактика.