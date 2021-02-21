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Ограничения для грузовиков от 12 тонн на МКАД продлены до особого распоряжения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на въезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) для транзитных грузовиков более 12 тонн продлевают в столице до особого распоряжения, большегрузы переводят на другие трассы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Согласно сообщению, большегрузы для транзитного движения могут пользоваться Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), трассами А-107 и А-108.

Ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАДу впервые ввели в Москве с 20 февраля, предполагалось, что они будут длиться до 09:00 22 февраля.

По данным департамента, за прошедшее время вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД, скорость движения по трассе увеличилась на 11%. На альтернативные дороги ушло около 2 тыс. большегрузов.

Эти ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву.

Москва МКАД ЦКАД

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