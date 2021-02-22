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Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 т на МКАД продлили на год

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Транзитные грузовики более двенадцати тонн не смогут заезжать на МКАД и внутренние трассы столицы до 23 февраля следующего года, следует из приказа заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как говорится в документе, "ограничить въезд и движение в пределах территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее - МКАД) и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22 часов 00 минут 23 февраля 2021 года до 6 часов 00 минут 23 февраля 2022 года".

Приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В нем уточняется, что эти ограничения не распространяются на грузовики, имеющие пропуск на въезд в столицу и передвижение по ней.

Ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАД впервые ввели в Москве с 20 февраля, предполагалось, что они будут длиться до 09:00 22 февраля, впоследствии их продлили с формулировкой "до особого распоряжения".

По данным департамента, за прошедшие дни вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД, скорость транспорта на трассе увеличилась на 11%.

На альтернативные магистрали - в том числе Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) - ушло около 2 тыс. большегрузов.

Москва МКАД

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