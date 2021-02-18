Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Транзит грузовиков через Москву и область 20 и 21 февраля переведут на ЦКАД

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

"Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали", - говорится в сообщении.

Изменения не касаются грузовиков, которые едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск.

Первые ограничения будут действовать с 9:00 20 февраля до 9:00 22 февраля.

В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также по региональным дорогам Подмосковья в границах малой "бетонки" А-107.

Также временные ограничения не коснутся грузовиков, транспортирующих дорожно-эксплуатационную и уборочную технику и автомобилей, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.

Москва Московская область МКАД ЦКАД

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

Мэр Тольятти подал в отставку после встречи с самарским губернатором

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на высылку российского из Таллина

"Жемчужный прапорщик" получил третий условный срок

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');