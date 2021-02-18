Транзит грузовиков через Москву и область 20 и 21 февраля переведут на ЦКАД

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

"Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали", - говорится в сообщении.

Изменения не касаются грузовиков, которые едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск.

Первые ограничения будут действовать с 9:00 20 февраля до 9:00 22 февраля.

В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также по региональным дорогам Подмосковья в границах малой "бетонки" А-107.

Также временные ограничения не коснутся грузовиков, транспортирующих дорожно-эксплуатационную и уборочную технику и автомобилей, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.