Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Суд вернул полиции протоколы о прошлогодних постах Ильи Азара

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы не стал рассматривать и вернул полиции административные протоколы, составленные на журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Илью Азара. Судья нашел ошибки в оформлении протоколов, сказал "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

В частности, суд отметил, что в полиции не указали в протоколах время совершения административного правонарушения, а также не приложили к материалам дела заверенные копии ранее принятых судебных решений, из-за которых на Азара возбудили дела о повторном нарушении порядка организации митингов.

По словам Соловьева, два протокола по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) на Азара составили из-за постов в соцсетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию и об акции 13 июля у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.

В 2020 году Азара также задерживали на одиночных пикетах в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой и "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

Илья Азар Тверской суд Москва МВД Апология протеста

Новости

Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 год

Москвичам пообещали новый снегопад в среду после полудня

Москвичам пообещали новый снегопад в среду после полудня

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Движение электричек на МЦД-2 в столице восстановили

Дептранс сообщил о задержке электричек на Курском и Рижском направлениях

Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 т на МКАД продлили на год

Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 т на МКАД продлили на год

Жителей Москвы и области предупредили о сильном морозе 23 февраля

Жителей Москвы и области предупредили о сильном морозе 23 февраля

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи

До 4 см снега выпадет в Москве к полуночи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');