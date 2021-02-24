Суд вернул полиции протоколы о прошлогодних постах Ильи Азара

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы не стал рассматривать и вернул полиции административные протоколы, составленные на журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Илью Азара. Судья нашел ошибки в оформлении протоколов, сказал "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

В частности, суд отметил, что в полиции не указали в протоколах время совершения административного правонарушения, а также не приложили к материалам дела заверенные копии ранее принятых судебных решений, из-за которых на Азара возбудили дела о повторном нарушении порядка организации митингов.

По словам Соловьева, два протокола по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) на Азара составили из-за постов в соцсетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию и об акции 13 июля у СИЗО "Лефортово" против преследования журналиста Ивана Сафронова.

В 2020 году Азара также задерживали на одиночных пикетах в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой и "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.