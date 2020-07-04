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Журналист Азар отпущен из полиции после задержания на пикете в центре Москвы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Журналист Илья Азар отпущен из полиции после того, как он был задержан на пикете в поддержку журналистки "Эха Москвы" Светланы Прокопьевой, сообщил он на своей странице в фейсбуке.

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По словам Азара, его отпустили с обязательством о явке в ОВД для составления протокола за одиночный пикет по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичное оправдание и пропаганда терроризма") за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства ранены.

В пятницу, 3 июля, прокурор запросил для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на профессию на четыре года.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР рассчитывает на оправдательный приговор Прокопьевой, так как не считает, что в ее рассуждениях, ставших основанием для уголовного преследования, было оправдание терроризма.

Москва Псков Илья Азар Светлана Прокопьева Эхо Москвы

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