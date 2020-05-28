Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Азар был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). В свою очередь, его адвокат Михаил Бирюков сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП РФ, журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). После составлению протокола Азара в тот же день выпустили из полиции.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.