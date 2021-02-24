На строительство "Союзмультпарка" на ВДНХ потратили свыше 300 млн руб.

Аналогичные развлекательные парки "Союзмультфильм" хочет открыть и в других регионах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 300 млн рублей было потрачено на строительство мультимедийного развлекательного центра "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, "это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма".

Она уточнила, что общая площадь здания составила 2,5 тыс. кв. метров, из них для аттракционов отведено 1,7 тыс. кв. метров. В парке представлены 18 интерактивных аттракционов.

Слащева также сообщила, что "Союзмультфильм" планирует масштабировать историю "Союзмультпарка" по стране. "Сегодня мы сразу с несколькими регионами обсуждаем возможность открытия аналогичных парков. Думаю, что в ближайшее время мы уже начнем рассказывать, где. Первые переговоры у нас сейчас идут с Татарстаном и Пермским краем", - добавила она.

Ранее Слащева объявила о планах открыть к лету 2020 года мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ. По ее словам, это будет первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Последние три месяца парк работал в тестовом режиме.