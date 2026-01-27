Поиск

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Но эти проекты требуют значительных инвестиций, заявила киностудия

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений
Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" рассматривает возможность открытия трех-четырех крытых парков "Союзмультпарк" на горизонте трех лет, однако проекты требуют значительных инвестиций, их реализация не видится возможной без господдержки как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

""Союзмультфильм" разрабатывает концепции парковых зон под индивидуальные проекты. В частности, студией были разработаны концепции парковых проектов на горном курорте "Манжерок" и в Благовещенске. Параллельно с этим компания обсуждает открытие зоны еще в одном уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 кв. м на горизонте трех лет", - заявили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Вместе с тем, несмотря на исключительную важность и эффективность, стоит отметить, что указанные проекты требуют значительного количества инвестиций, и их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что киностудия уже несколько лет занимается развитием направления парков, в ее структуре несколько лет назад был организован соответствующий департамент.

"Мы обладаем значительной экспертизой в этом направлении и способны реализовывать множество различных оффлайн-проектов. В 2020 году был открыт первый мультимедийный "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в 2021 аналогичный павильон был открыт в Казани", - уточнили в пресс-службе.

В 2025 году детские центры посетили 160 тыс. человек в Москве и более 43 тыс. в Казани.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России предлагают создавать парки развлечений, аналогичные "Диснейленду", но с отечественными персонажами.

Союзмультфильм Союзмультпарк
