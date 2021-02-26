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Движение затруднено на подъездах к "Шереметьево" из-за подтоплений

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дорожные службы ликвидируют подтопления на подъездах к аэропорту "Шереметьево", пассажирам рекомендуют пользоваться аэроэкспрессами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено. В настоящее время службы ликвидируют подтопление", - говорится в сообщении.

Минтранс Подмосковья рекомендует минимизировать поездки на личном транспорте, выезжать в аэропорт заранее и воспользоваться аэроэкспрессами, для поездок из или в терминал "В" пользоваться подземным шаттлом.

Шереметьево

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