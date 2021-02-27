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В аэропорту "Шереметьево" справились с последствиями подтоплений

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мосавтодор и службы аэропорта ликвидировали последствия подтопления на подъездах к терминалу "В" в Шереметьево, сообщает в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Шереметьево ликвидировали последствия подтопления на подъездах к терминалу "В". В работах задействовали пять единиц техники, в том числе две насосные станции", - говорится в сообщении.

На ликвидацию последствий были направлены Мосавтодор и службы аэропорта, уточнили в ведомстве.

"Проезд осуществляется в штатном режиме, возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий", - отметили в областном Минтрансе.

Москва Шереметьево

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