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В мэрии Москвы заявили о нехватке 20 тысяч строителей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На бюджетных стройках Москвыы занято 45-47 тысяч человек, не хватает еще примерно 20 тысяч специалистов, заявил журналистам глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Нехватку рабочих рук он связал с пандемией и с ускорением строительства на некоторых объектах.

По словам чиновника, из-за дефицита рабочих пришлось незначительно отсрочить ввод в эксплуатацию отдельных объектов.

"В частности, несколько домов в рамках программы реновации из-за дефицита отделочников были сданы позже изначально планируемых сроков", - отметил глава департамента.

Для программы реновации городу нужно еще около 8 тысяч отделочников, отметил Загрутдинов.

По его словам, власти Москвы планируют в ближайшее время решить проблему нехватки рабочих. "Для этого приняты меры на федеральном и региональном уровнях", - добавил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил сохрнение дефицита рабочих на стройках еще в середине сентября. Он объяснил это тем, что из-за закрытых границ не получается привлечь иностранных рабочих. Минстрой попросил правительство разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков, чтобы они не срывали сроки.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство запустило этот механизм.

Москва коронавирус Рафик Загрутдинов Марат Хуснуллин Ирек Файзуллин

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