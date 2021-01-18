Путин поручил чиновникам упростить ввоз гастарбайтеров для строек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" рассмотреть упрощение порядка найма иностранных рабочих на стройки.

Это одно из поручений, сформулированных по итогам заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря. На этом заседании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стройкам не хватает рабочих, в том числе иностранцев, и в правительстве опасаются срыва сроков ввода жилья. Президент Татарстана Рустам Минниханов также пожаловался на дефицит рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству организовать точечный ввоз мигрантов на стройки.

"Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в поручении.

Также Путин поручил до 1 марта 2021 года представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.