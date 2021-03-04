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Мосгорсуд оставил в силе штраф Юлии Навальной из-за акции 31 января

Мосгорсуд оставил в силе штраф Юлии Навальной из-за акции 31 января
Юлия Навальная
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу супруги оппозиционера Алексея Навального - Юлии, которой был назначен штраф 20 тыс. рублей за участие в несогласованной акции.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Как сообщалось, 1 февраля Щербинский суд Москвы признал Навальную виновной в административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта).

Она была задержана 31 января на несанкционированном митинге в районе улицы Стромынка в столице, после чего ее доставили в ОМВД "Щербинский" в Новой Москве.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 и 31 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

Мосгорсуд Юлия Навальная Алексей Навальный Москва

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