Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют с 8 марта

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - С 8 марта в Москве отменяется обязательный домашний режим для жителей города старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, их социальные карты будут разблокированы, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Режим самоизоляции останется рекомендованным для этих групп риска. "Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок", - написал глава города, отметил важность вакцинации.

Согласно указу, перевод сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы становится для работодателей рекомендательным.

Собянин подчеркнул, что суточный прирост случаев заражения уменьшился почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. "По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза", - заявил он.

Социальные карты москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями были заблокированы с октября 2020 года. В конце декабря мэр Москвы подписал указ, согласно которому социальные карты могут быть разблокированы в случае вакцинации от коронавируса. Карты автоматически разблокировали через 14 дней после получения второй дозы вакцины.