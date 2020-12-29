Привившимся от коронавируса москвичам разблокируют соцкарты

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Москвичам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни. В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте", - написал Собянин на своем сайте.

Мэр отметил, что ему часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19.

"Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других",- подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Власти Москвы с 28 сентября рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет, изолироваться дома. С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы, а работодателям велели перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 9 октября школьникам и лицам старше 65 лет власти заблокировали бесплатные проездные.

С понедельника, 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

Накануне Минздрав РФ разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве началась с 4 декабря. В столице 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов, их число увеличивается.

К настоящему времени бесплатно привиться вакциной "Спутник V" могут также работники здравоохранения, образования, соцзащиты, СМИ, промышленности, энергетики и других сфер.