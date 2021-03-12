Смертность в Москве в январе 2021 года выросла почти на 33%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Около 16,3 тыс. смертей зафиксировали в Москве в январе 2021 года, в феврале - 12,5 тыс. случаев гибели горожан, это на 33% и 21% больше соответствующих месяцев прошлого года, сообщает департамент здравоохранения столицы.

В сообщении отмечается, что превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5 434 и 2 677 случаев.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, COVID-19 в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 588 случаях, в феврале - в 3 113 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца 2021 года, отметили в департаменте.

Там объяснили эту динамику с тем, что показатели смертности на несколько недель отстают от пиков заболеваемости коронавирусом - их фиксировали в ноябре и декабре 2020 года. Тогда весенние пики были превышены на 15% и 18% соответственно.