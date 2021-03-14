Общее число заболевших COVID-19 в Москве превысило 1 млн человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 905 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.

Накануне было зарегистрировано 1 600 случаев коронавируса. Более недели число фиксируемых в столице за сутки инфицированных не превышает 2 тыс.

Число случаев заражения в Москве за все время пандемии превысило 1 млн человек и составляет 1 млн 394 случая. Общее число жителей столицы превышает 12,6 млн человек. Таким образом, переболели COVID-19 около 8% населения.

За сутки в Москве поправились после перенесенного COVID-19 tot 1 110 пациентов. Общее число выписанных выросло до 920 388.

За последние 24 часа коронавирус привел к смерти 55 человек в столице. Всего скончалось 15 764 москвича.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.