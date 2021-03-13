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Москвичей предупредили о возможной гололедице и снеге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия ожидаются в Москве в эти выходные, лучше пользоваться общественным транспортом, рекомендуют в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Отмечается, что при выборе для передвижения личного автомобиля стоит избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

В выходные в городе ожидают снег, гололедицу, местами - метель.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы сообщали, что прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил 1 см.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства, в субботу снежный покров может увеличиться еще на 2 см. Днем ожидаются перепады температуры от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, что может приводить к образованию гололедицы, отметили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что городские службы провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой. Днем цикл работ повторят. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Власти Москвы попросили водителей быть внимательнее на дороге.

Москва

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