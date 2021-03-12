"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра, метели и гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует до полудня 14 марта.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, в ближайшее время в Москве и области порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее московские власти сообщили, что к ночи Москву накроет снегопад, который начнется после 21:00 пятницы.

В пресс-службы комплекса городского хозяйства сообщили, что более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта - суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см. Ночью в городе ожидаются 6-8 градусов мороза, местами метель и усиление ветра до 17 м/с.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры воздуха до плюс 4-6 градусов уже в это воскресенье, но предупредил, что морозы пока еще не отступают, хотя сильных холодов уже не будет.