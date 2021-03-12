Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Повышение температуры воздуха до 4-6 градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, 14 марта, всю следующую неделю погода будет спокойной и мягкой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Температура воздуха в воскресенье повысится до 4-6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, наиболее интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Москве в субботу, 13 марта. А всю следующую неделю "осадков сильных нет".

Не будет и сильных морозов. "В течение следующей недели температура будет достаточно однородная: начиная со среды, 17 марта, ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки. Такой мягкий, спокойный режим", - сообщил Вильфанд.

"Но это не значит, что больше не будет понижения температуры. До конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, до минус 10 градусов", - сказал он.

Резкое понижение температуры воздуха в столице на этой неделе Вильфанд назвал "зимним аккордом", добавив, что "до конца марта зима и весна еще будут сталкиваться между собой".

Ранее московские власти сообщили, что к ночи Москву накроет снегопад, который начнется после 21:00 пятницы. "По данным синоптиков, в конце дня в некоторых районах города возможен небольшой снег. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта - суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства. Ночью в городе ожидаются 6-8 градусов мороза, местами метель и усиление ветра до 17 м/с.