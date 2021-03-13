Московская полиция задержала 200 человек на форуме "Объединенных демократов"

Полиция у гостиницы "Измайлово Дельта" Фото: Hannah Wagner/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В субботу, 13 марта, в гостинице "Измайлово Дельта" планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы".

Как сообщает управление МВД, представители общественной организации пытались провести публичное мероприятие с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

"У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что полицейские пресекли данные противоправные действия. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек.

По данным полиции, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, исполнительного директора "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу-младшего и координатора движения "Открытая Россия" Татьяну Усманову. Также были задержаны председатель "Открытой России" Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.